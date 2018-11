Costacurta: "Per il Milan è più importante la gara contro il Betis che quella contro la Juventus"

L'ex rossonero Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky nel post-partita di Udinese-Milan, ha parlato così della sfida di domenica prossima del Diavolo contro la Juventus: "Il Milan ha tanti infortunati e giovedì ha una gara importante per il futuro in Europa League. Secondo me è più importante la gara contro il Betis che contro la Juventus. I bianconeri non hanno punti deboli, sarei sorpreso se il Milan dovesse strappare un pareggio".