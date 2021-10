Costacurta su Ibra: "Meglio qualche partita in meno, ma al top"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic: "A Ibra non do consigli. Detto questo, a quell’età è sbagliato voler giocare sempre. Meglio qualche partita in meno, ma al top. Io non avevo il suo fisico, ci mancherebbe, però a quarant’anni certe cose sono uguali per tutti. I tempi per recuperare dopo una gara sono un po’ più lunghi e i colpi subiti li senti più a lungo rispetto a quando hai 25 anni".