Costacurta sul Milan: "E' un ottimo gruppo di persone, tutti si danno una grande mano in campo"

Presente ieri sera negli studi di Sky, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha dichiarato sul Milan: "Credo sia un ottimo gruppo di persone e lo stanno dimostrando. E' una squadra che subisce, ma non si può dire che i giocatori non si diano una mano in campo. La Lazio la vedo comunque leggermente superiore del Milan anche senza le assenze".