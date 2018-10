Costacurta sul Milan: "Gattuso si aspettava una reazione che però non c'è stata"

L'ex rossonero Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky, ha commentato così la sconfitta del Milan contro il Betis: "Le scorie del derby ci sono state nel match contro il Betis. Questo però non deve essere un alibi. E' normale che Gattuso sia molto deluso, si aspettava una reazione dopo il derby, ma questa reazione non c'è stata. Questa situazione lo ferisce molto, ha sempre avuto fiducia nei giocatori e non si aspettava nulla di tutto questo. C'è stato un contraccolpo dopo il derby perso, ma a prescindere da questo la grandezza dei giocatori di una squadra si vede in queste partite: tu puoi perdere una partita, ma quella dopo non la sbagli. Serve un atteggiamento più maturo".