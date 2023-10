Costacurta sul Milan: "Thiaw e Tomori sono affidabilissimi. Ora serve il salto di qualità di Chukwueze"

In merito all'inizio di stagione del Milan di Stefano Pioli, l'ex rossonero Alessandro Costacurta ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Questo Milan mi sembra più forte di quello di due anni fa. La rosa è molto profonda, ha tante soluzioni, c'è sempre qualcuno che entra dalla panchina e aiuta la squadra. Pioli ha un bel gruppo, questo è evidente, e la squadra mostra di avere motivazioni. Noto una grande voglia di entrare, giocare, dimostrare di poter essere utile. E questo vale anche per Okafor, Musah, Chukwueze, giocatori che in partenza non erano titolari ma hanno dato una bella scossa, entusiasmo ed energia. La grande chiave della squadra, l'ho sempre detto, secondo me è il rendimento dei centrali.

Il Milan in altri reparti ha garanzie e ora anche Thiaw e Tomori sono affidabilissimi. Non è un caso che il Milan sia primo in classifica e abbia smesso di subire gol. Perché succede? Difficile dare una spiegazione per questo. Se sei un difensore, in alcuni casi la squadra ti aiuta e questo è decisamente uno di quelli. Il prossimo passo per il Milan sarà il salto di qualità di Chukwueze, che a volte sembra un po' un'isola all'interno della squadra ma resta un giocatore interessante. A me piace, dà spesso superiorità, anche se sì, al momento, è più indietro dei compagni".