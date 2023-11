Costacurta sulle difficoltà del Milan a segnare: "Giocatori poco brillanti e poi c'è il problema dell'ultimo passaggio"

Presente negli studi di Sky, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato così delle difficoltà a segnare della squadra rossonera: "Il Milan fa fatica a segnare perchè i giocatori sono poco brillanti. Giroud non può bastare. Zero gol in Champions League è un dato terribile. Il Milan ha anche il problema dell'ultimo passaggio. Reijnders è bravo, ma non può non aver ancora fatto nemmeno un gol".