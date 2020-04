Crespo: "Da giovane orge e soldi ma la priorità era sempre il calcio"

Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, ha parlato a MARCA del suo passato, non nascondendo alcuni eccessi legati alla fama: "Ho debuttato nel calcio a 18 anni e ho incontrato mia moglie quando ne avevo 27. Non ho mai presentato una ragazza a casa. A quel tempo ero single, famoso, giovane, calciatore... E fai di tutto, provi ad approfittare di questi privilegi. Non mi sono mai fatto mancare niente. Orge? C'è poco da dire, c'erano sempre tante ragazze. I soldi arrivavano grazie al calcio e di conseguenza anche fama, soldi e donne. Ma oggi vedo alcuni calciatori che cercano solo questo, non come una conseguenza ma come priorità".