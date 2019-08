Il Crotone sogna in grande e punta al ritorno nel massimo campionato italiano. Come riportato da ‘Sky Sport infatti il club vorrebbe arruolare l’attaccante argentino Maxi López, classe 1984. I contatti per l’ex rossonero sono stati già avviati, ma sul calciatore ci sono anche Dinamo Zagabria e diversi club brasiliani. L’attaccante si è svincolato da poco dal Vasco da Gama, arriverebbe quindi a parametro zero.