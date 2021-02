Cuoghi: "Ibra come il vino, invecchia e rende meglio. Milan, superata un'altra prova"

I 501 gol di Ibra con i club ma anche il primato del Milan. Ne abbiamo parlato con Stefano Cuoghi, ex centrocampista rossonero. "A questo punto Ibra non mi sorprende più - dice a Tuttomercatoweb.com - è come il vino, invecchiando rende meglio. Se qualcuno aveva dubbi sull'efficacia e sulla sua condizione, deve ricredersi perchè sta facendo cose incredibili. E' una persona intelligente e ha cambiato anche modo di giocare; ciò gli permette di stare al top nonostante l'età".

Il Milan ormai da qualche tempo non può più nascondersi...

"Neanche loro si nascondono, il mercato invernale parla chiaro. Sono convinti di poter lottare fino alla fine con Inter e Juve".

Non paiono sentire eccessivamente le pressioni...

"Ieri è stata superata l'ennesima prova, senza farsi prendere dalla frenesia di segnare subito. La squadra ha faticato un po' all'inizio poi si è sbloccata ed è andata via via migliorando come prestazione di squadra e individuale. E' stato un Milan confortante: tanto di cappello a Pioli e ai giocatori. Credo che adesso anche le altre pensino che la formazione rossonera sia una seria candidata allo scudetto"

Come deve procedere adesso il Milan?

"Ha avuto a mio parere il vantaggio che, dopo l'eliminazione dalla Coppa, ha potuto lavorare durante la settimana anche a livello fisico. Tutto questo tornerà utile al momento in cui riprenderà l'Europa League. E' stata messa benzina nel motore per proseguire. Questo vantaggio peraltro lo avrà poi l'Inter più avanti considerato che non avrà da disputare le coppe".