Cuoghi: "Ottimo lavoro di Gattuso. Milan-Parma? I rossoneri attaccheranno, ma occhio alle ripartenze del Parma"

In vista di Milan-Parma di domenica, il doppio ex Stefano Cuoghi ha dichiarato a parmalive.com: "E' una partita in cui il Milan parte favorito per forza di cose, parliamo di una squadra in lotta per la qualificazione in Champions League. Certo, il Parma è sempre una squadra da prendere con le molle e che sta facendo bene. Mi aspetto una partita in cui vedremo il Milan cercare di attaccare, con il Parma che agirà nelle ripartenze facendo affidamento su giocatori come Gervinho, Inglese e anche Siligardi. Come giudico il lavoro di Gattuso? Il mister sta svolgendo un lavoro ottimo, in mezzo a mille difficoltà. Nonostante tutto, i rossoneri hanno tutte le carte in regola per battere il Parma, è una squadra che può sopperire alle mancanze anche in una situazione di emergenza come questa. Un pronostico su Milan-Parma? Sono rimasto legato al Parma e spero in un risultato positivo dei crociati. Provo stima per l'ambiente, hanno un grande allenatore e un ottimo direttore sportivo. Meritano tante soddisfazioni, e spero che facciano risultato a San Siro".