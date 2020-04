Cutrone: "Al Milan ho legato molto con Calabria, Locatelli, Kessie, Calhanoglu e Castillejo"

Durante il suo intervento in live sul profilo Instagram di "Che Fatica La Vita Da Bomber", l'ex rossonero Patrick Cutrone ha parlato dei compagni con cui ha legato di più: "Faccio amicizia subito con tutti, in spogliatoio amo ridere e scherzare. Nella mia carriera ho legato con tanti compagni di squadra, penso a Calabria e a Locatelli al Milan, Kessie, Calhanoglu e Castillejo... Con Manuel Locatelli ho un rapporto di fratellanza. Abbiamo passato non so quanti anni della nostra vita insieme, vedevo forse più lui della mia famiglia. Per me è un fratello, ci sosteniamo a vicenda anche da lontano e quando possiamo, organizziamo e ci vediamo. Al Wolverhampton ho legato con Adama Traoré e Raùl Jiménez... Qui alla Fiorentina la lista è lunga: Venuti, Ceccherini, Federico Chiesa e tanti altri. Quanto è grosso Traoré? Giuro che non l'ho mai visto lavorare in palestra, poi magari si fermava la notte (ride, ndr)... Non me lo spiego. Lui è uno dei giocatori più forti con cui ho giocato".