Cutrone: "Ora ho ritrovato i giusti ritmi e la positività persa negli scorsi anni"

vedi letture

L'ex attaccante rossonero, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così del suo rendimento attuale e di ciò che è mancato in questi anni: "Sto bene rispetto a qualche stagione fa, ho girato in troppe squadre con troppi prestiti e questo non ha giovato alla mia carriera. Ho anche sofferto per mio papà e altri motivi, ma adesso sto bene e sono pronto per fare bene con questa squadra, cercherò di fare una bella stagione qui a Como".