Cutrone: "San Siro è lo stadio più bello del mondo, farà un certo effetto giocare contro la squadra che mi ha cresciuto"

Le emozioni e tutta la voglia di Patrick Cutrone, che da miglior giocatore della Serie B 2023/2024 ha trascinato il suo Como alla conquista della storica promozione in Serie A. In 33 presenze stagionali, l'ex attaccante rossonero classe ’98 ha segnato 14 reti e servito 5 assist. Queste le sue emozionanti parole ai microfoni di Dazn:

“È un momento bellissimo, per me San Siro è lo stadio più bello al mondo. Farà un certo effetto giocare contro la squadra che mi ha cresciuto, che mi ha fatto diventare grande anche come uomo. Sono diventato calciatore grazie al Milan. Comunque ritroverò il mio amico Calabria. Locatelli? Sì, entrambi mi hanno scritto, mi hanno chiamato, con loro ho un bellissimo rapporto. Sarà bellissimo”.