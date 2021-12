D'Aversa fino al derby, ma la Samp valuta le alternative: risale Giampaolo

Anche il Corriere dello Sport fa il punto sulla panchina della Sampdoria e spiega come, in caso di ko nel derby contro il Genoa, la posizione di Roberto D'Aversa sarebbe più a rischio che mai. L'ombra di Dejan Stankovic è lì, bella minacciosa nonostante il serbo non si sia ancora liberato dalla Stella Rossa. Nelle ultime ore sono tornate a salire anche le quotazioni di Marco Giampaolo. Il tutto, giusto sottolinearlo, va a incrociarsi con una situazione decisamente complessa a livello personale per il presidente Massimo Ferrero, come emerso nelle ultimissime ore.