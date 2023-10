Daily Express - Newcastle, sabato Tonali sarà regolarmente in campo contro il Crystal Palace

vedi letture

Sandro Tonali sarà regolarmente in campo sabato pomeriggio alla ripresa della Premier League dopo la sosta per le nazionali. Come si legge sulle pagine del Daily Express infatti, il centrocampista azzurro, al centro delle indagini per il suo coinvolgimento nello scandalo scommesse, sarà regolarmente in campo sabato alle 16.00 al St James' Park contro il Crystal Palace.

Anche Tonali, esattamente come ha fatto Fagioli, è pronto ad autodenunciarsi alla giustizia sportiva. Nelle prossime 48 ore Chiné dovrebbe avere un videoincontro con l’ex Milan, visto che a differenza di Zaniolo (il quale ribadisce di aver giocato solo a carte e mai sul calcio) ha avanzato la necessità di offrire nel più breve tempo possibile una collaborazione piena e autentica.