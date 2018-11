Daino: "Ieri vittoria importante. L'assenza di Biglia si farà sentire"

L'ex rossonero Daniele Daino è intervenuto a Radio Sportiva e sul Milan che ieri ha battuto il Genoa ha dichiarato: "Ieri è stata una partita intensa, il Milan ha ottenuto un risultato importante perché porta la squadra rossonera per la prima volta in zona Champions e perché porta serenità. Al Milan mancano ancora equilibrio e solidità difensiva, però ha grande potenziale offensivo e Gattuso fa bene a sfruttarlo. L'infortunio di Biglia? L'assenza di Biglia si farà sentire. A centrocampo, sia per caratteristiche che per infortuni, il Milan ha ancora problemi da risolvere".