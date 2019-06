Daino: "Milan, Giampaolo è la scelta giusta per ripartire"

Il tecnico Daniele Daino è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul Milan e la scelta Giampaolo: “È un allenatore che sa far giocare bene le sue squadre, predilige la fase offensiva. La scelta del Milan è ovviamente legata al budget: il club purtroppo non può muoversi a livello concreto e il cerchio delle scelte si restringe. A me piaceva Giampaolo anche quando all’Empoli, avevo fatto il suo nome per la panchina del Milan. Poi il club scelse Montella, e sappiamo come è andata la stagione. Giampaolo ha un’identità ben precisato poi il fatto di giocare con due punte e un trequartista ha aiutato molto la dirigenza nella scelta. A mio avviso nella scelta di Giampaolo i dirigenti hanno anche preso in considerazione il modulo”.