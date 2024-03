Daino: "Vi racconto quando con De Zerbi siamo partiti da Milanello per andare a vedere Atalanta-Brescia"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 13:10 Gli ex

Intervenuto a Sportitalia, Daniele Daino, ex giocatore rossonero, ha raccontato questo aneddoto su Roberto De Zerbi ai tempi del settore giovanile del Milan: "De Zerbi è un grandissimo tifoso del Brescia. Giocavamo insieme nel settore giovanile rossonero. Mi sembra fosse il 1993. Partiamo da Milanello per andare a vedere Atalanta-Brescia. Mi ha portato nella curva dei bresciani, abbiamo visto lì la partita.

Nessuno sapeva che eravamo andati a vedere la partita, siamo andati in treno. Ci siamo visti la partita in mezzo agli ultras del Brescia. Tutti sanno che Atalanta-Brescia non è una partita morbida".