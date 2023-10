Dall'Inghilterra, Paquetà disposto a collaborare nelle indagini per scommesse

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 12:36 Gli ex

A fine agosto l'ex rossonero Lucas Paquetà, oggi al West Ham, è risultato indagato per un cartellino giallo molto dubbio ricevuto nel corso di una partita. Prima che esplodesse il caso in Italia anche in Inghilterra si parlava già di scommesse. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, ora il brasiliano sarebbe disposto a collaborare con gli inquirenti e a mettersi a disposizione, fornendo anche i suoi dispositivi elettronici.