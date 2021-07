Dalla Francia - L’ex-Milan Niang vicino al trasferimento al Venezia

M'Baye Niang si avvicina al Venezia dopo i primi approcci degli scorsi giorni. L'attaccante non è rimasto indifferente davanti al forte corteggiamento della squadra neo promossa in Serie A, che è pronta a dare totale fiducia all'ex Milan ormai in uscita dal Rennes. I francesi puntano a un addio a titolo definitivo con il calciatore che ha ancora due anni di contratto. Oltre alla squadra di Zanetti, anche il Fenerbahce si sarebbe fatto avanti ma i veneti sono decisamente in pole anche grazie al gradimento della punta. A riportarlo è L'Equipe.