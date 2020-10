Dalla Spagna - Alexandre Pato sempre più verso il Genoa

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Secondo alcuni media spagnoli, tra cui la rivista 'Don Balon', il Genoa sarebbe ad un passo dall'accordarsi con l'attaccante brasiliano Alexandre "Pato", ex Milan, attualmente svincolato. Pato, classe '89, dopo essere esploso con l'Internacional di Porto Alegre fu acquistato dal Milan dove rimase per cinque stagioni prima di tornare in Brasile, prima al Corinthians quindi al San Paolo. Ha ritentato la fortuna in Europa al Chelsea e al Villareal ma nelle ultime tre stagioni ha giocato in Cina, nel Tianjin Quanjian, e l'anno scorso ancora al San Paolo prima di rescindere il suo contratto. Il Genoa, che in attacco si è affidato per ora a Destro e Pandev oltre alla scommessa Shomurodov, dopo l'addio di Piatek non ha più avuto un attaccante da doppia cifra e aveva valutato in questa sessione di mercato anche la figura di Mario Balotelli. Intanto però in Brasile si continua a scrivere che a Pato sarebbe fortemente interessato anche il Monza di Silvio Berlusconi, ex presidente di Pato al Milan, mentre sembra tramontato l'interesse per il 'Papero' da parte dello Spezia. A fare da tramite è lo stesso impresario che ha già portato Carlos Augusto, terzino del Corinthians, nella squadra brianzola. (ANSA).