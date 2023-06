MilanNews.it

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, è in arrivo per Franck Kessie una super offerta dall'Arabia Saudita: "la proposta - si legge - arriverà solo nei prossimi giorni e l'ex Milan la valuterà, anche se a 26 anni preferirebbe un trasferimento in Premier League o in Bundesliga".