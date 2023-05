Dalla Turchia: pronto un rinnovo triennale per Montella

Fonte: tuttomercatoweb.com

Vincenzo Montella potrebbe restare all'Adana Demirspor. In Turchia ne sono sicuri, nonostante il contratto in scadenza: il presidente Murat Sancak avrebbe trovato l'accordo con il tecnico italiano, che firmerà un nuovo contratto di durata triennale. Sancak avrebbe chiesto all'ex Milan e Roma di alzare l'asticella e avrebbe promesso almeno due rinforzi di grande spessore.