Damiani: "Leao al PSG? Sarebbe devastante in Ligue 1. Oggi non è al livello dei grandissimi, ma può diventarlo"

Gli ex

Oggi alle 09:39 Gli ex

Rafael Leao è senza dubbio il giocatore più forte e importante del Milan. Nonostante il rinnovo firmato qualche mese fa, non mancano ogni giorno voci di mercato che lo riguardano. Nelle ultime settimane, per esempio, è iniziata a circolare con insistenza l'indiscrezione di un interesse nei suoi confronti del PSG che starebbe pensando a lui per sostituire Mbappè.

Su questo tema, Oscar Damiani, ex giocatore rossonero e ora noto agente sportivo, ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Se Rafa può essere il successore di Mbappé al PSG? La Ligue1 è meno tattica, gli avversari fanno meno raddoppi. Quindi sì, nel Psg sarebbe devastante. Oggi non è al livello dei grandissimi ma può diventarlo".