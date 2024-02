Damiani: "Leao spesso è inarrestabile, ma deve giocare di più per la squadra"

Nell'intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Napoli, Oscar Damiani, doppio ex della sfida, ha parlato così di Rafael Leao: "Sia più sicuro di sé: a volta pare indeciso, prende palla, va, e poi si ferma. E poi giochi di più per la squadra: oggi lo fa molto con la palla tra i piedi, e spesso è inarrestabile. Ma non può limitarsi all’uno contro uno, partecipare significa andare in porta sul passaggio di un compagno o chiudere un cross.

Pioli lo ha esentato da compiti difensivi ed è gusto così. Se parte dalla sua area è difficile che arrivi dall’altra parte. Però, anche senza fare il terzino, può dare una mano quando il Milan è senza palla. Almeno fino a metà campo può rincorrere l’avversario, non lasciarlo andare via: può migliorare anche in questo".