Damiani su Leao e Kvara: "Grande velocità, sono fortissimi nell’uno contro uno. E stessi difetti: devono imparare a giocare con la squadra"

C'è grande attesa per la partita di domenica sera tra Milan e Napoli ed in particolare per la sfida a distanza tra Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia. In merito a ciò, Oscar Damiani, noto agente sportivo che nella sua carriera da calciatore ha vestito sia la maglia rossonera che quella azzurra, ha detto la sua nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Ecco le su parole: "Somiglianze tra i due? Grande velocità, fortissimi nell’uno contro uno. E stessi difetti: entrambi devono imparare a giocare con la squadra. Entrambi sono scarsi di testa, un attaccante deve sapere colpire anche così, come facevo io".