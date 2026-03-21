Daniel Maldini: "Ho sempre avuto l'idea di venire alla Lazio appena mi hanno contattato"

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L’ex rossonero Daniel Maldini, ai microfoni di DAZN, ha parlato dei suoi primi mesi alla Lazio: “Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene, mi sono trovato bene da subito con compagni e ambiente. Speriamo di continuare ad andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante".

Perché hai scelto proprio la Lazio?

"L'interessamento iniziale è sempre stato molto forte, poi diciamo che ci sono state complicazioni, ma ho sempre avuto l'idea di venire qua appena mi hanno contattato".