Daniel Maldini: "Ho sempre avuto l'idea di venire alla Lazio appena mi hanno contattato"
MilanNews.it
L’ex rossonero Daniel Maldini, ai microfoni di DAZN, ha parlato dei suoi primi mesi alla Lazio: “Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene, mi sono trovato bene da subito con compagni e ambiente. Speriamo di continuare ad andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante".
Perché hai scelto proprio la Lazio?
"L'interessamento iniziale è sempre stato molto forte, poi diciamo che ci sono state complicazioni, ma ho sempre avuto l'idea di venire qua appena mi hanno contattato".
Pubblicità
Gli ex
Summit di calciomercato: le linee guida emerse dall'incontro. 4-3-3, Leao e rimonta: tutto passa da Napolidi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Pellegatti soddisfatto: "Bello rivedere Gimenez, intelligente la sostituzione al posto di Fullkrug"
2 Mercato Milan: Tare e Allegri hanno già individuato una rosa ristretta di centrocampisti pronti all’uso
3 Summit di calciomercato: le linee guida emerse dall'incontro. 4-3-3, Leao e rimonta: tutto passa da Napoli
06:47 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
News
MN - Di Canio: "Senza Leao il Milan è più solido. Si arrabbierà con me? Che me ne frega, mica è mio cugino"
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Obiettivi del gruppo e obiettivi dei giocatori: farli coincidere per vincere
Luca SerafiniSuccede solo a chi ci crede... La solitudine di Allegri. La Marotta League e il becerume
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com