De Ketelaere, che esordio! Segna il primo gol in Serie A al debutto con l'Atalanta

Charles De Ketelaere, in un anno di Milan, non aveva mai trovato la via del gol. Con la maglia dell'Atalanta, invece, sono bastati pochi minuti: entrato nel secondo tempo, il belga ha trovato la via del gol di testa al minuto 84, dopo aver avuto una chiara occasione e aver centrato anche una traversa. Grande esordio dunque con la maglia della Dea, che ha battuto il Sassuolo per 2-0., grazie anche alla rete di Zortea al 92'.