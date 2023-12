De Ketelaere: "In questa posizione rendo meglio: non sono un giocatore da 12 chilometri a partita"

Charles De Ketelaere e il botta e risposta nel post-gara di Atalanta-Salernitana 4-1 ai microfoni di 'DAZN'. L'attaccante nerazzurro in risposta a una domanda di Luca Toni, ex calciatore presente in studio, ha fatto capire perché lo scorso anno l'avventura al Milan non ha funzionato. "Sembra che quest'anno con Gasperini tu abbia messo più muscoli, è vero?", ha chiesto Toni.

Una domanda a cui De Ketelaere non s'è sottratto. Anzi. "Sì, è vero. Anche la posizione mi dà più sicurezza nel gioco, non sono un giocatore che può correre dodici chilometri ma posso fare tanta intensità. In questa posizione riesco a farlo meglio e mi sento anche più forte nelle azioni che faccio", ha detto.

Parole supportate anche dai numeri. De Ketelaere lo scorso anno al Milan era impiegato come trequartista e in 40 presenze, la maggior parte da subentrante, non ha realizzato nemmeno un gol. Quest'anno invece qualche metro più avanti, oltre a quattro assist vincenti, ha già realizzato quattro gol in 19 partite.

A fine stagione l'Atalanta avrà la possibilità di riscattare il suo cartellino per 22 milioni di euro.