De Ketelaere: "Nerazzurro? Mi dicono tutti che sono i colori che mi stanno meglio"

Gli ex

Oggi alle 08:10 Gli ex

Charles De Ketelaere sta trovando la sua dimensione all'Atalanta, squadra a cui è passato in prestito con diritto di riscatto quest'estate dopo che la sua prima stagione al Milan era stata semplicemente disastrosa. Oggi il belga, che ha collezionato 7 gol in 24 partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le sue parole sull'approdo all'Atalanta: "Ci ho pensato un po’, certo: non era una scelta qualsiasi. Ma difficile no, perché tutti, a cominciare dal mister e dal direttore D’Amico, mi hanno fatto sentire subito e sempre la fiducia giusta. E poi vedere giocare l’Atalanta mi era sempre piaciuto. C’erano anche altre opzioni, ma non le ho mai considerate: o Milan, o Atalanta". Poi una battuta sul colore della maglia, uguale a quello del Bruges e del Varsenare, sua prima squadra: "Nerazzurro? Mi dicono tutti che sono i colori che mi stanno meglio".