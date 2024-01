De Ketelaere: "Sto crescendo e non mi meraviglia: posso dare di più"

Charles De Ketelaere sta trovando la sua dimensione all'Atalanta, squadra a cui è passato in prestito con diritto di riscatto quest'estate dopo che la sua prima stagione al Milan era stata semplicemente disastrosa. Oggi il belga, che ha collezionato 7 gol in 24 partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le sue parole sull'esperienza all'Atalanta: "Do tutto quel che ho, e posso dare ancora di più. Ma sento che sto crescendo e non mi meraviglia: quello che dai, lo ricevi indietro quasi sempre. Momento in cui mi è scattato dentro qualcosa? Non un solo “clic”: uno scatto quando ti senti meglio tu, uno quando entri in sintonia con i compagni, uno quando metti in fila diverse buone partite. Fu così anche al Bruges"