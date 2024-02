De Ketelaere: "Sto imparando molto, non sono cambiato ma sto crescendo"

Dopo la vittoria della Dea contro la Lazio, Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match nel quale l'ex rossonero ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A. Queste le sue parole:

Una crescia importante

"Sto cercando di imparare, seguendo i consigli del mister, ma anche l'anno scorso in Italia mi è servito per crescere. Non sono cambiato".

Obiettivo quarto posto per voi?

"Pensiamo partita dopo partita, provando a vincere ogni volta per restare in alto come stiamo facendo, vogliamo fare tanti punti".