De Ketelaere sul futuro: "Molto contento all'Atalanta ma non dipende solo da me"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 10:10 Gli ex

Charles De Ketelaere sta trovando la sua dimensione all'Atalanta, squadra a cui è passato in prestito con diritto di riscatto quest'estate dopo che la sua prima stagione al Milan era stata semplicemente disastrosa. Oggi il belga, che ha collezionato 7 gol in 24 partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le sue parole sul futuro tra Atalanta e Milan: "È gennaio, c’è ancora tempo. Oggi penso solo che quel che accadrà non dipenderà soltanto da me e a me hanno insegnato che devo pensare solo alle cose che posso “controllare”: il prossimo allenamento, la prossima partita. E il fatto che sono molto contento di essere qui all’Atalanta"