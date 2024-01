De Ketelaere: "Vittorie sul Milan? Quando ho battuto il Frosinone non ero così contento"

Charles De Ketelaere sta trovando la sua dimensione all'Atalanta, squadra a cui è passato in prestito con diritto di riscatto quest'estate dopo che la sua prima stagione al Milan era stata semplicemente disastrosa. Oggi il belga, che ha collezionato 7 gol in 24 partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le parole sulle sue sensazioni dopo le due vittorie contro il Milan: "Non ho pensato “Non mi avete capito”, ma certo quando abbiamo battuto il Frosinone non ero così contento, questo sì. Non era una sensazione negativa, però so cos’è il Milan, dunque anche cosa significa batterlo".