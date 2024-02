De La Fuente segue Brahim Diaz: l'ex Milan verso la convocazione nella Spagna

vedi letture

Brahim Diaz e la Nazionale spagnola. Un capitolo che può riaprirsi. Le prestazioni del fantasista del Real Madrid non sono certo passate inosservate a Luis De La Fuente. Il calciatore ex Milan infatti sta facendo molto bene con la maglia dei Blancos che hanno conquistato nell'ultimo turno la vetta della classifica. Sono 28 le presenze collezionate fin qui in tutte le competizioni con otto gol e tre assist. Un ruolino di marcia ottimo che, riporta AS, potrebbe portare il giocatore a tornare a vestire la maglia della Spagna.

Seconda chiamata per lui

Quella che dovrebbe con ogni probabilità andare in porto sarà la seconda volta in cui l’ex Milan è stato convocato con la maglia della rappresentativa spagnola. La prima fu l’8 giugno del 2021 in un’amichevole contro la Lituania. Si era vociferato anche di una possibile convocazione con il Marocco, suo Paese di origine, qualora De La Fuente non lo avesse più chiamato.

Gli impegni della Spagna

Le Furie Rosse scenderanno in campo il mese prossimo per due match amichevoli dal sapore sudamericano. Si parte il 22 marzo contro la Colombia mentre il 26 marzo sarà la volta di un match molto interessante contro il Brasile. Due partite che serviranno a testare la situazione della nazionale in vista dei prossimi Europei che si disputeranno in estate in Germania.