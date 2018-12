De Sciglio: "Onorato e orgoglioso di giocare nella Juve. Stadium magico"

Un nuovo sito ufficiale per Mattia De Sciglio, terzino della Juventus che ieri l'ha inaugurato parlando della sua avventura in bianconero: "Giocare tutte le competizioni con così tanti fantastici compagni di squadra mi spinge a dare sempre il massimo per raggiungere nuovi traguardi. Qui abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dobbiamo concentrarci solo sugli allenamenti e sulla preparazione delle prossime partite.

Mi sento onorato e orgoglioso di giocare nella Juventus, un club eccellentemente organizzato di proprietà e gestito dalla famiglia Agnelli da quasi un secolo, sempre alla ricerca della prossima vittoria.

L’Allianz Stadium è un punto di riferimento per l’intero movimento del calcio qui in Italia, un luogo magico in cui i tifosi possono godersi le partite in un’atmosfera unica e accogliente. Proprio qui ho segnato il mio primo gol e farò di tutto per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi e continuare a riempire il suo palmares".