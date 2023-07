Desplanches: "Dopo l'addio al Milan mi sono rimboccato le maniche. Pioli sempre molto gentile con me"

MilanNews.it

Sebastiano Desplanches, ex portiere rossonero ora di proprietà del Vicenza, ha raccontato a gazzetta.it dell'addio al Milan durante la scorsa estate: "Il Milan aveva deciso di chiudere la mia esperienza in rossonero dopo sette anni, e mi ha ceduto a Vicenza a titolo definitivo. Io che potevo fare? Mi sono rimboccato le maniche. I dirigenti rossoneri hanno comunicato al mio agente che la casella delle cessioni in prestito era piena e potevano solo vendermi a titolo definitivo. Io ho passato gli ultimi due anni con la prima squadra tra convocazioni anche nell’anno dello scudetto, oltre ad una in Champions League. Con Pioli sempre molto gentile con me”.