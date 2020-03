Deulofeu, che sfortuna: rottura del crociato e stagione finita

Nella grande vittoria di sabato pomeriggio del Watford sul Liverpool, c'è stata sicuramente una brutta notizia per i tifosi inglesi ma anche per i supporter rossoneri rimasti legati a Gerard Deulofeu. L'esterno spagnolo, infatti, nel primo tempo della sfida è dovuto uscire per infortunio che si è poi rivelato più grave del previsto: rottura del legamento crociato. Lo stop per lui sarà almeno di sei mesi, tornerà nel prossimo settembre.