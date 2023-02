Di Canio: "Il Tottenham ha perso fiducia. Ecco cosa deve fare il Milan"

MilanNews.it

L'es rossonero Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky, ha detto la sua su come il Milan può mettere in difficoltà il Tottenham: "Non deve portare troppi uomini in avanti e rischiare di prendere delle ripartenze. Il Milan deve cercare di mettere tante palle in area e sfruttare gli uno contro uno tra gli attaccanti rossoneri e i difensori. Il Tottenham ha perso fiducia, qualche stupidaggine la fanno sempre. In area non marcano in modo aggressivo, quindi servono cross perchè Giroud può vincere il duello con tutti".