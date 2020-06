Di Canio su Ancelotti: "Ha vinto nei club dove si vince a prescindere dall'allenatore"

Paolo Di Canio, ospite delle colonne del Mattino, parla con toni non proprio lusinghieri di Carlo Ancelotti, che secondo lui all'Everton "ha trovato la sua dimensione: lo dice la sua storia, lui è tra i migliori nella gestione di grandi campioni che giocano nei grandi club. Ha vinto dove si vince a prescindere da chi è l'allenatore: al Real dove però hanno vinto in tanti, al PSG e al Bayern. Al Napoli invece non è andata così: al primo anno ha sfruttato i meccanismi lasciati in eredità da Sarri, al secondo doveva metterci del suo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con il banco che è saltato".