Diaz: "Ho un ricordo piacevolissimo dei tre anni al Milan. Devo tanto a Pioli"

Gli ex

Oggi alle 11:40

Brahim Diaz, attaccante del Real Madrid, ha parlato così a Repubblica dei suoi tre anni al Milan: "Ne ho un ricordo piacevolissimo: per lo scudetto, i gol, gli assist e per l’atmosfera a Milanello, con compagni-amici e con Pioli, al quale devo tanto. Nel calcio italiano si respira la passione, la gente è futbolera. La Serie A cresce: è già tra i migliori campionati al modo, può fare ancora un passo in più".

Sulla Serie A, lo spagnolo ha invece dichiarato: "Mi ha insegnato molto a essere ben posizionato in campo, in particolare nella fase difensiva".