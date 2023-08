Donadoni: "Io Ct dell'Italia femminile? Il progetto mi stimola"

Dopo l'addio con Milena Bertolini, la FIGC - sistemato il discorso panchina per la Nazionale maschile (ufficializzato nei giorni scorsi l'arrivo in azzurro di Luciano Spalletti) - deve nominato il nuovo Ct della Nazionale femminile, e tra i tanti nomi si fa quello di Roberto Donadoni. Che ritroverebbe quindi la nazionale dopo l'esperienza, nel maschile, nel biennio 2006-2008. Trattative già in corso, anche se non arrivano conferme da nessuna delle due parti; solo in un'intervista rilasciata quest'oggi a La Gazzetta dello Sport, Donadoni ha lasciato spiragli.

Ecco le sue parole: "Onestamente non ci avrei mai pensato a una soluzione del genere. Ma sarei bugiardo se dicessi che non sia stimolato dal progetto. Nell’ambito femminile c’è un movimento con grande voglia di crescita e una spinta a migliorarsi. Se tutte le componenti andranno in questa direzione sono disponibile a discuterne".