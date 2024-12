Donadoni: "Leao deve dare continuità nelle prestazioni. Per essere definito campione..."

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Roberto Donadoni, grande ex giocatore rossonero, ha parlato così di Christian Pulisic e di Rafael Leao: "Braida ha paragonato Pulisic a me? Questi giochini li lascio fare agli altri. Quello che posso dire è che Pulisic mi sta piacendo tanto. Dà l’impressione di essere generoso, oltre ad avere grande qualità. È un grandissimo giocatore: lo dimostrano i gol e gli assist che fa, ma mi ha colpito l’impegno che mette nel dare una mano ai compagni. Ha atteggiamenti sempre positivi nei confronti della squadra.

Leao? Le sue qualità le conosciamo e non si discutono: deve solo dare continuità nelle prestazioni. Non bastano 3-4 partite fatte bene come le ultime, in cui è stato determinante. Serve un campionato intero a grandi livelli per far pendere ago della bilancia; affinché sia definito un campione piuttosto che solamente un buon giocatore".