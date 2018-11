Donadoni: "Quando guiderò il Milan? Non dipende solo da me..."

Roberto Donadoni è intervenuto questa mattina a Radio Rai durante la trasmissione "Radio Anch'io Sport" e sul suo possibile ritorno al Milan ha dichiarato: "Quando guiderò il Milan? Non dipende solo da me: ci deve essere una partenza operata da qualcun altro ma mi sembra che ora i rossoneri stiano recuperando terreno e mi auguro che Gattuso possa centrare un filotto di vittorie, perché ha una rosa per lottare per le prime posizioni".