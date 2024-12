Donadoni su Atalanta-Milan: "Test importante per il Diavolo per capire tante cose"

In vista di Atalanta-Milan in programma questa sera alle 20.45 a Bergamo, Tuttosport ha intervistato il doppio ex Roberto Donadoni, il quale ha rilasciato queste parole sulla sfida tra nerazzurri e rossoneri: "Che gara mi aspetto? Sicuramente una bella partita tra due squadre che giocano in maniera propositiva. L’Atalanta ormai non mi sorprende più e sta dimostrando anche quest’anno di essere una grande squadra. Per il Milan sarà un test importante per capire molte cose, visto che finora i rossoneri sono stati altalenanti nelle prestazioni. Non a caso sono staccati in classifica a causa della mancanza di continuità nei risultati".

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it