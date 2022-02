Donadoni sul Milan di Pioli: "Ha grandi chance scudetto"

In merito al Milan di Stefano Pioli, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Per l’unità di intenti che si percepisce non c’è differenza tra quello che succede oggi e quanto avveniva nel passato dei grandi successi. Vedo la stessa condivisione, la stessa empatia: tutti corrono nella stessa direzione, proprietà, dirigenti, allenatore e staff, giocatori. E’ così che si va lontano. Non direi che il Milan va oltre le aspettative: è una squadra attrezzata, era già stata prima in classifica, ha subito un periodo di difficoltà. E ora è di nuovo al comando. Ho sempre pensato fosse competitiva per battersi fino alla fine, ha grandi chance scudetto".