Donadoni verso Napoli-Milan: "Chi sbaglierà meno avrà più chance"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinò, ha dichiarato su Napoli-Milan di questa sera: "E' una partita aperta a tutti i risultati. Per il percorso in campionato, si può dire che il Napoli ha qualche chance in più, ha avuto più continuità nel suo percorso e ha raggiunto grande entusiasmo. E' una gara da dentro o fuori., chi sbaglierà meno sarà la squadra che avrà più chance".