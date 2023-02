Donnarumma in difficoltà, Libero: ""Qualcuno salvi Gigio che dopo l'Europeo combina solo disastri"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Qualcuno salvi Gigio che dopo l'Europeo combina solo disastri". Dura critica, sulle pagine di Libero, nei confronti di Gianluigi Donnarumma, già nel mirino della stampa francese dopo la prestazione nella gara tra il suo Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco. "Nel magico mondo Disney - si legge sul quotidiano - i tifosi del Milan hanno inserito un nuovo personaggio. Trattasi di Gigio Paperumma, portiere del Paris Saint Germain e della nazionale italiana. […] La papera al Parc des Princes è l’ennesima commessa nell’ultimo anno e mezzo dal 23enne gigante nato a Castellammare di Stabia che sembra smarrito nei meandri di una crisi profonda. Dopo il turbolento addio al Milan da lui voluto non per soldi ma per denaro, Gigio è l’ombra di se stesso. […] Il fatto è che il nostro Gigio ad insicurezza sta sommando insicurezza e il portiere eroe di Wembley è soltanto un ricordo. A soli 23 anni e mezzo chi ama il calcio ha un solo desiderio: che Paperumma saluti Paperopoli e, mentalmente, torni il guardiano che aveva stregato Sinisa nel 2016. Per questo lanciamo un monito, c’è ancora tutto il tempo: salvate il soldato Gigio. O, meglio, si salvi da solo".