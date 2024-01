E. Raiola: "Bonaventura rinnova con la Fiorentina? Tutto tace"

Enzo Raiola, agente fra gli altri di Giacomo Bonaventura, è intervenuto ai microfoni della rubrica di DAZN Croquetas, nel corso nella quale ha parlato di tanti temi, fra cui anche quello legato al possibile rinnovo con la Fiorentina dell'ex Milan, affare sul quale però l'agente non sarebbe chissà quanto ottimista.

Raiola ha infatti detto: "Bonaventura rinnova con la Fiorentina? Tutto tace. Non è un nostro problema ora come ora. La società viola ha fatto intendere a Bonaventura a più riprese di voler continuare il rapporto, noi siamo qui, ma non lo so. È una di quelle situazioni a cui non so dare una risposta, anche perché ci sono state delle cose che mi hanno fatto cambiare un po' idea".