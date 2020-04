Emergenza Coronavirus, Zaccheroni: "Conosco i ritiri, ho perplessità sul protocollo FIGC"

L'allenatore Alberto Zaccheroni, in collegamento con La Domenica Sportiva su Rai 2, ha così parlato dell'eventuale ripresa del calcio italiano: "Ci dobbiamo attenere alle competenze, e queste le hanno gli uomini di scienza vicini al Governo. I medici sportivi hanno grandissima esperienza, e sicuramente avranno raccolto i loro pareri. E non solo B e C, per me anche qualche squadra di A avrà problema. Sicuramente avranno pensato anche a un piano B, penso ad esempio ad un eventuale guasto alle docce o situazioni che prevedono interventi esterni. Saranno monitorati anche loro? E poi sì l'isolamento, ma i giocatori stanno tutti assieme, e se uno è ammalato si rischia di contagiare anche gli altri. Se il procotollo garantisce questo impegno di sicurezza si può andare avanti, ma io ho delle perplessità, conoscendo le dinamiche all'interno di un ritiro".